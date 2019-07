Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt gibt Änderung des Firmennamens bekannt DGAP-News: Go Cobalt Mining Corp. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Go Cobalt Mining Corp.: Go Cobalt gibt Änderung des Firmennamens bekannt 03.07.2019 / 09:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Go Cobalt gibt Änderung des Firmennamens bekannt Vancouver, British Columbia, 03. Juli 2019. - Go Cobalt Mining Corp. (CSE: GOCO) ("Go Cobalt" und/oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass der Firmenname in Go Metals Corp. geändert wird, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Die Kapitalstruktur der Gesellschaft ändert sich nicht und die Gesellschaft wird weiterhin unter dem bestehenden Symbol GOCO handeln. Das Management stimmte der Namensänderung zu, um den erweiterten Fokus auf alle Batteriemetalle besser widerzuspiegeln. Das Copper Cobalt-Projekt Monster bleibt das Flaggschiff des Unternehmens. Das Unternehmen verfügt in Quebec über zwei weitere 100-prozentig im Besitz befindende Projekte, darunter die Liegenschaft HSP Nickel-Copper-PGE und das Vanadium Projekt Barachois. Das Unternehmen strebt den 8. Juli 2019 als Datum des Inkrafttretens der Namensänderung an, vorbehaltlich einer Bestätigung durch die Canadian Securities Exchange, die ein endgültiges Bulletin zur Bestätigung des Inkrafttretens herausgibt. Ab dem Datum des Inkrafttretens werden die Stammaktien der Gesellschaft unter dem neuen Namen und dem gleichen Handelssymbol gehandelt. Über Go Cobalt: Go Cobalt entwickelt aufregende und relevante Explorationsprojekte in Kanada. Go Cobalt konzentriert sich auf die Entwicklung von Energiemetallprojekten, um die Bedarfsdeckung einer batteriebetriebenen Zukunft zu unterstützen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Scott Sheldon, President der Go Cobalt Mining Corp. Tel: 604.725.1857 E-Mail: scott@gocobalt.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 03.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Go Cobalt Mining Corp. 810 - 789 West Pender Street V6C 2V6 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 725 1857 E-Mail: go@gocobalt.ca Internet: www.gocobalt.ca ISIN: CA3621LV1086 WKN: A2JN3N Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange; Toronto EQS News ID: 835347 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 835347 03.07.2019 ISIN CA3621LV1086 AXC0063 2019-07-03/09:17