FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARPENI PRATAMA O.L.RP 250 A5DA ID1000105208
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019 08:08 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARPENI PRATAMA O.L.RP 250 A5DA ID1000105208
AB/FROM ONWARDS 03.07.2019 08:08 CET