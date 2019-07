Mit Hängen und Würgen und massiver Hilfe der Eltern, nämlich Rocket und Kinnevek (Stockholm), wurde die letzte Online-Modegruppe an den Markt gehievt. Wir schauen weg! Aber auf Rocket ist nun zu achten: Fast sämtliche Rocket-Kinder waren in den letzten Jahren Börenstars am Anfang und anschließend allesamt Kellerkinder. Nur Rocket sammelte Geld ein und mit dem aktuellen Verkauf addiert sich das Barkonto auf vermutlich 3,6 Mrd. Euro. Das ist etwa so viel wie Rocket insgesamt an der Börse wert ist. Was macht der Chef daraus und welche Tricks werden ihm einfallen, den Markt erneut zu düpieren? Es lohnt sich auf Herrn Samwer zu setzen und seine Cleverness, sonst nichts.



