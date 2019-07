Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG Unternehmen: tick Trading Software AG ISIN: DE000A0LA304 Anlass der Studie: Research Report (Coverage initiated) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 27,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Softwareunternehmen mit hoher Skalierbarkeit - Hohes Wachstum mit Margenausweitung in Aussicht Die tick-TS vertreibt eine Handelsplattform als Software-as-a-Service Anbieter an Banken und Finanzdienstleister. Rund 80% der Umsätze sind wiederkehrende Erlöse und die Kostenbasis kann vergleichsweise umsatzunabhängig stabil gehalten werden. Hierdurch verfügt das Unternehmen über ein äußerst skalierbares Geschäftsmodell. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 konnten die Umsatzerlöse um 21,1% auf 6,10 Mio. EUR (VJ: 5,04 Mio. EUR ) gesteigert werden. Hintergrund dieser positiven Entwicklung ist insbesondere der Gewinn von Neukunden. Das EBIT konnte im gleichen Zeitraum leicht überproportional um 23,7% auf 1,94 Mio. EUR (VJ: 1,57 Mio. EUR ) gesteigert werden. Kostensteigerungen waren vornehmlich durch die Einstellung weiterer Entwickler und durch Gehaltsanpassungen verursacht worden. Auf Nachsteuerebene wurde eine sehr hohe Nettomarge von 22,0% bzw. ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,35 Mio. EUR (VJ: 1,06 Mio. EUR ) erzielt. Wir gehen davon aus, dass die tick-TS zukünftig ein sukzessives Umsatzwachstum über den Ausbau des Bestands- und Neukundengeschäfts erzielen wird. Durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen sollte die Umsatzbasis äußerst stabil sein. Weiterhin haben wir Projekte und Märkte identifiziert, welche in Zukunft zu sprunghaften signifikanten Umsatzsteigerungen führen könnten. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 erwarten wir Umsatzerlöse in Höhe von 6,50 Mio. EUR , bzw. 6,89 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019/20. Eine äußerst attraktive Opportunität könnte sich aus dem Rückzug von Bloomberg aus dem Sell-Side Execution and Order Management Solutions (SSEOMS) Markt bis März 2021 ergeben. Insbesondere kleinere und mittlere Banken sollten Schwierigkeiten haben, die nun entstehende Lücke zu füllen. Die Softwareprodukte von tick-TS könnten mit geringen Modifikationen eine vollumfängliche SSEOMS-Lösung ergeben und sich bereits 2020 umsatzsteigernd auswirken. Aber auch der Markt für die White Label-App und der Markt für kleine und mittlere Asset Manager ist unseres Erachtens äußerst attraktiv für die tick-TS und könnte weiteres Umsatzpotenzial mit sich bringen. Die schlanke Kostenstruktur sollte auch zukünftig aufrechterhalten werden können, was bei den steigenden Umsatzerlösen zu deutlichen Margenausweitungen führen sollte. Wir prognostizieren ein EBIT in Höhe von 2,27 Mio. EUR (34,9% Marge) im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 und 2,37 Mio. EUR (34,4% Marge) im Geschäftsjahr 2019/20. Auch zukünftig sollte der Personalaufwand die wesentliche Kostenposition bleiben, welche mit weiteren Entwicklern ansteigen könnte. Zudem besteht weiterhin eine Doppelmietbelastung durch den ehemaligen Hauptsitz in Sprockhövel, welcher aber spätestens im September 2023 auslaufen sollte und somit die laufenden Kosten weiter reduziert. Insgesamt erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,56 Mio. EUR (2018/19), bzw. 1,63 Mio. EUR (2019/20). Mit dem steigenden Jahresüberschuss und der Vollausschüttungsverpflichtung der Gesellschaft rechnen wir mit einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR (2018/19) bzw. 1,60 EUR (2019/20), was zum aktuellen Kurs einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von nahezu 10% entsprechen würde. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert in Höhe von 27,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben vor dem Hintergrund des sehr hohen Upside-Potenzials das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18375.pdf Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 02.07.2019 (17:30 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 03.07.2019 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2020 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

