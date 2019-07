Aktien aus der Automobilbranche haben seit Jahren einen schweren Stand, egal ob Hersteller oder Zulieferer. Einige Unternehmen wurden an der Börse allerdings besonders verprügelt, darunter LEONI (WKN:540888) und ElringKlinger (WKN:785602). Dabei haben diese durchaus ihre Vorzüge. Übertreibt der Markt also nach unten? So schlimm ist das Desaster Bei LEONI reichen die Probleme mindestens bis ins Jahr 2015 zurück, als Störungen im Produktionsnetzwerk zu einer Serie von Gewinnwarnungen führten. 2016 ...

