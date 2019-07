Der erfolgreichste Leasing-Finanzier Europas musste gestern knapp 7 % Tagesverlust hinnehmen, nachdem einige Analysten den Daumen gesenkt hatten. Grenke wächst zweistellig in Leasing und Factoring und profitierte in den letzten zehn Jahren besonders davon, dass die Zinsen für den Geldeinkauf extrem niedrig liegen und die Leasingraten Zinseffekte enthalten, die übergeordnet erscheinen. An dieser Tatsache stoßen sich einige Analysten und auch Moralisten. Vorsichtshalber sind Kaufkurse auf mindestens 80 Euro zurückzustufen, nachdem der Spitzenkurs bei über 108 lag.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info