Der DAX heute mit einem wiederholten Test der 12.600er-Marke. Grundsätzlich zeigen sich die Märkte robust bis bullish. Das Gap im DAX weist nach oben. Im kurzfristigen Tageshandel gelten weiterhin die jüngsten Analysen. Statt einer kurzfristigen DAX-Analyse an dieser Stelle der heute in der Börsen-Zeitung veröffentlichte Artikel in der Kolumne Technische Analyse - zum S&P 500 aus langfristiger Perspektive ...

