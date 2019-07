Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute werden die Stimmungsindikatoren des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.In China und Japan seien die Einkaufsmanagerindices bereits bekannt. Nun stünden die Werte in Italien und Spanien im Fokus. Hier sei es in den Vormonaten schon zu unerwartet deutlichen Rückgängen gekommen und in Italien liege der Index mit 50 Punkten auf der Expansionsschwelle. Vor diesem Hintergrund sollte es nicht noch einmal zu negativen Überraschungen kommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...