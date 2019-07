Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hannover Rück nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand von 115 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine der wichtigsten Nachrichten sei, dass die Preise in der Rückversicherung wieder stiegen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er zeigte sich begeistert von der anziehenden Nachfrage nach strukturierten Versicherungsprodukten, einem Geschäft, in dem der Konzern Marktführer sei. Dieses stehe allein für ein Viertel des Prämienwachstums im ersten Quartal. Zusammen mit den hohen Margen biete dies der Aktie und den Anlegern große Chancen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215