FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland sind im Juni solide gewachsen. Allerdings signalisierten die Daten auch eine wachsende Besorgnis im Hinblick auf die Zukunftsaussichten, so dass die Erwartungen so gedämpft ausfielen wie zuletzt Ende 2015. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 55,8 Punkte von 55,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Stand seit neun Monaten.

Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Anstieg auf 55,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verharrte im Juni bei 52,6 Punkten. Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung von rund 1.000 Einkaufsleitern und Geschäftsführern aus Industrie und Dienstleistung in Deutschland.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2019 04:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.