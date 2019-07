Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Quartalszahlen von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Waffenstillstand im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit habe die Risiken für die kurzfristigen Wachstumsperspektiven reduziert, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Allerdings habe sich der Sektor seit Jahresbeginn schon überdurchschnittlich entwickelt. Bei Thyssenkrupp sieht Brorson negative Auswirkungen steigender Eisenerzpreise auf das Stahlgeschäft. Thyssenkrupp zähle zudem zu den strukturell und zyklisch am stärksten herausgeforderten Unternehmen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-07-03/10:39

ISIN: DE0007500001