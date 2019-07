München (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktie bleibt weiterhin spannend - Aktienanalyse Die Aktie des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns und größten Schweizer Industrieunternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) hat im bisherigen Jahresverlauf bereits von CHF 80,84 auf CHF 102,40 zugelegt und das trotz des Rufs als defensiver Titel, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...