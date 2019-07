Bern (ots) - Die seit Januar 2019 geltenden Kriterien für die

Zuständigkeiten für brennbare Abfälle aus Unternehmen bewähren sich

nicht und erhöhen die Bürokratie für Städte und Gemeinden stark. Im

Rahmen der Vernehmlassung zu einer Revision der Abfallverordnung des

Bundes (VVEA) schlagen der Schweizerische Städteverband, der

Schweizerische Gemeindeverband und der Schweizerische Verband

Kommunale Infrastruktur deshalb einen pragmatischen Lösungsansatz

vor, der sowohl Grossbetrieben wie auch den Gemeinwesen

entgegenkommt.



Seit dem 1. Januar 2019 gilt die Teilliberalisierung des Marktes

für brennbare, haushaltähnliche Abfälle aus Unternehmen: Firmen mit

mehr als 250 Vollzeitstellen sind für die Sammlung und Entsorgung

ihrer haushaltähnlichen Abfälle neu selber zuständig, nicht mehr das

Gemeinwesen. Dies führt dazu, dass sich einzelne Betriebsfilialen mit

wenigen Mitarbeitenden mit privaten Entsorgern um die korrekte

Entsorgung kümmern oder mit der Gemeinde einen Vertrag abschliessen

müssen. Die bisher einfachste Lösung, der Kauf eines Gebührensacks

und das Bezahlen der kommunalen Grundgebühr für die Benutzung der

Sammelstellen, ist für solche Betriebe nicht mehr zulässig.



Zudem müssen Städte und Gemeinden systematisch und wiederkehrend

die Struktur von Konzernen und deren Organisation der

Abfallentsorgung erfassen und auswerten, um beurteilen zu können, ob

die Betriebsabfälle zu ihrem Monopolauftrag gehören oder nicht. Da

sich Firmenstrukturen laufend ändern, wird dies für die Städte und

Gemeinden zur Daueraufgabe. Für den Schweizerischen Städteverband,

den Schweizerischen Gemeindeverband und den Schweizerischen Verband

Kommunale Infrastruktur ist diese Lösung praxisfremd, der

administrative Aufwand enorm und daher nicht akzeptabel.



Vollzeitstellen auf Gemeindegebiet als Kriterium



Die Kommunalverbände schlagen daher in ihren Stellungnahmen zur

laufenden Revision der Abfallverordnung VVEA vor, dass für die

Beurteilung der Monopolzugehörigkeit die Anzahl Vollzeitstellen eines

Unternehmens auf Gemeindegebiet gelten. Somit dürften

Betriebsfilialen auch wieder Kehrichtgebührensäcke der Städte und

Gemeinden benützen. Unternehmen mit konzernweit einheitlicher

Abfallbewirtschaftung und insgesamt mehr als 250 Vollzeitstellen

sollen sich jedoch selber um die Entsorgung der Abfälle kümmern

dürfen, wenn sie dies bei den betroffenen Gemeinden beantragen.



Mit einer Motion erwirkte alt Ständerat Carlo Schmid (CVP/AI) 2006

ursprünglich eine sehr weitgehende Liberalisierung der

Siedlungsabfälle aus Industrie und Gewerbe und damit die Aufhebung

des Entsorgungsmonopols des Staates. Nationalrat Kurt Fluri (FDP/SO),

Präsident des Schweizerischen Städteverbandes, stellte 2011 mit einer

weiteren Motion einen Mittelweg sicher: Siedlungsabfälle aus Klein-

und Mittelbetrieben bis 249 Vollzeitstellen fallen weiterhin unter

das Entsorgungsmonopol des Staates. Ausgenommen von der Diskussion

sind betriebsspezifische Produktionsabfälle: Solche Abfälle galten

abfallrechtlich schon immer als «übrige Abfälle» und liegen damit in

der Verantwortung des Inhabers.



Originaltext: Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

