Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 1,85 auf 1,70 Euro gesenkt. Die sinkende Aussicht auf Zinserhöhungen in Europa berge ein zehnprozentiges Rückschlagsrisiko für die Aktie der italienischen Bank, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zwar sei die Gewichtung in Richtung Vermögensverwaltung und Versicherungen eine Stärke im Wettbewerb, doch das makroökonomische Umfeld erschwere Gebührenerhöhungen. Die Gefahr für die Gewinn- und entsprechend auch Dividendenentwicklung sei in der Bewertung nicht berücksichtigt./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 12:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 00:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-07-03/10:40

ISIN: IT0000072618