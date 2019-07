Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy nach der Ankündigung einer Partnerschaft auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Mit der Investmentgesellschaft Olympia habe der Elektronikhändler eine Lösung für seine verlustreichen Töchter in Griechenland gefunden, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar läute das Geschäft noch keine Wende ein, zeige aber, dass Ceconomy seine Neuorganisation angehe. Diese Zeichen seien ermutigend, aber da die Umbaupläne noch in einem frühen Stadium seien, hält der Experte an seinem neutralen Votum fest./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-07-03/10:51

ISIN: DE0007257503