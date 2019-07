Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB vor Zahlen von 21 auf 20 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Graham Phillips senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Schweizer Technologiekonzern. Der Experte rechnet in der Elektrifizierungssparte vor allem wegen eines mauen Versorgergeschäfts und einer Schwäche bei den Mittelspannungsprodukten mit einem verlangsamten Wachstum. Im Robotikgeschäft sollte die Abhängigkeit von der schwächelnden Autobranche belasten. Der Markt warte unterdessen weiter auf die Ernennung eines neuen Konzernchefs./tav/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 17:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-07-03/10:55

ISIN: CH0012221716