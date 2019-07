Nestlé - Ein sicherer Hafen?

Die Aktie des weltgrößten Nahrungsmittelkonzerns und größten Schweizer Industrieunternehmen Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) hat im bisherigen Jahresverlauf bereits von CHF 80,84 auf CHF 102,40 zugelegt und das trotz des Rufs als defensiver Titel. Gibt es weiteres Gewinn Potential oder ist mit einem Seitwärtstrend zu rechnen?

Seit über 150 Jahren existiert der stark diversifizierte Nahrungs- und Getränkehersteller nun. In den letzten Jahren profitierte Nestlé stark von der Globalisierung und bietet seine Produkte mittlerweile in 190 Ländern an. Weltweit sind ca. 308.000 Mitarbeiter in 85 Ländern für den Konzern tätig. Dabei verteilt sich der Umsatz gleichmäßig über die Kontinente, was eine ansprechende regionale Diversifikation darstellt. Auch vom Ende der Börsenäquivalenz1, welches manchen Schweizer Aktien zu schaffen macht, zeigt sich der Aktienkurs unbeeindruckt.

