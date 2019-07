Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt stiegen die Kurse, so die Analysten der Nord LB.Der Bund Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe leicht zulegen können. Zehnjährige Papiere hätten mit -0,37% auf Rekordtief rentiert. Die Kurse am US-Anleihenmarkt hätten zulegen können: Richtungweisende zehnjährige Anleihen hätten um 14/32 auf 103 18/32 Punkte zugelegt. Sie hätten mit 1,974% rentiert. (03.07.2019/alc/a/a) ...

