Nach zehn Jahren Beziehung haben Philipp Boy, 31, und Vivien Patzig, 27, jetzt im Spreewald Hochzeit gefeiert. "Perfekt war es auch davor schon", so der ehemalige Kunstturner und "Dance Dance Dance"-Teilnehmer im GALA-Interview (Heft 28/2019, ab morgen im Handel). "Wir haben uns und unsere Tochter. Aber jetzt gehören wir so richtig zusammen."



Bei den Eheringen setzt das Paar auf ungewöhnliche Symbole. Philipp Boy: "Meiner ist aus Platin, Viviens ist aus Gold. Innen haben wir aber nicht unsere Initialen eingraviert, sondern bei mir eine Rakete und bei Vivien den Saturn." Vivien Patzig-Boy erläutert gegenüber GALA: "Das ist unser Liebescode. Ich kann mich darauf verlassen, dass Philipp alles tun würde, um zu mir zu kommen. Selbst wenn er dafür mit einer Rakete ins Universum fliegen müsste."



