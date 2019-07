Die Ölpreise an den internationalen Börsen zeigten sich am Dienstagnachmittag stark rückläufig. Die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI verloren fast fünf Prozent an Wert und markieren aktuell ein Zwei-Wochen-Tief. Die hiesigen Heizölpreise ziehen postwenden nach und fallen heute um bis zu 1,5 Cent bzw. Rappen je Liter und nehmen die Juni-Tiefs ins Visier. Das Bestellaufkommen zieht unmittelbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...