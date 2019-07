Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta018/03.07.2019/11:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 6,50%-Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH (WKN A2GSGF) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.



Africa GreenTec mit Sitz in Hainburg, Hessen und Gewinner des Hessischen Staatspreises für Energieerzeugung 2018 (FACT CHECK) hat sich seit 2015 zur Aufgabe gestellt, mobile Solarcontainer für den afrikanischen Kontinent zu entwickeln und zu produzieren, um dort in ländlichen Regionen lokal erstmalig Stromversorgung zu etablieren(beginnend in Südwest-Mali). Die Finanzierung wird u.a. durch die Betreibergesellschaft Africa GreenTec Asset GmbH mittels der vorliegenden Anleihe sichergestellt. Für die Ertüchtigung der lokalen Stromnetze stellt darüber hinaus die DEG Mittel zur Verfügung. Ein Erfolgsfaktor für das Projekt ist die durchgängige Verantwortung für Planung, Engineering, Produktion, Transport, Betrieb und Service der Solarcontainer aus Deutschland heraus, in Verbindung mit einer Tochtergesellschaft vor Ort in Mali. Erfahrene Experten konnten für das Projekt gewonnen werden, u.a. ein ehemaliger Vorstand von RWE Energy. Ein Gutachten für die Technik des TÜV Rheinland liegt vor. Ebenso befürwortet die imug Beratungsgesellschaft für sozial-ökologische Innovationen mbH (imug) das Projekt ausdrücklich mit dem Nachhaltigkeitssiegel (imug Impact 360°). Der Betrieb der mobilen Anlagen erfolgt durch eine in Mali gegründete Betreibergesellschaft namens Africa GreenTec ??lectricité Rurale SARL, die neben der Africa GreenTec Asset GmbH auch malische Anteilseigner und Geschäftsleiter hat. Das Projekt wird zudem von der malischen Regierung unterstützt.



Das Unternehmen will zunächst 50 mobile SolartainerTM bauen, mit denen bis zu 200.000 Menschen mit Strom versorgt werden können (i.d.R. 4.000 Menschen pro SolartainerTM). Ein SolartainerTM besitzt mindestens 144 Solarmodule mit einer Leistung von 42 kWp. Durch den flexiblen Einsatz der mobilen SolartainerTM kann auf die unterschiedliche Stromnachfrage vor Ort reagiert werden, u.U. auch durch den Zusammenschluss mehrerer SolartainerTM bzw. durch Ergänzung um Freiflächenkomponenten. Es bestehen Kooperationen mit Schulen, wo das Anlernen im Beruf des Elektrikers angeboten wird. Die Dorfgemeinschaften werden im effizienten Umgang mit Strom geschult, Gewerbetreibende erhalten Einweisungen zur Erhöhung Ihrer Produktivität durch Einsatz von Elektrizität. Die Bezahlung des Stroms durch die Endverbraucher erfolgt gegen Vorkasse. Künftig ist geplant, dies auch über eine App auf dem Smartphone zu ermöglichen. Der SolartainerTM wird von Africa GreenTec in Europa schlüsselfertig montiert und getestet. Anschließend erfolgen die Verschiffung und der Transport zum Standort.



Betriebswirtschaftlicher und ökologischer Hintergrund für die kommenden Jahre Über ein Viertel der geplanten SolartainerTM sind bereits in Mali in verschiedenen Dörfern ans Netz angeschlossen und Stromlieferverträge sind mit Endkunden vereinbart worden. Damit hat die Unternehmung sehr viel Erfahrung sammeln können. Mehr als 50 Ortschaften in Mali haben ihr Interesse an einem SolartainerTM bei Africa GreenTec registrieren lassen. Ein SolartainerTM ist mit jährlichen Einnahmen von 40.000 Euro pro Jahr eingeplant. Die Einnahmen sollen alle Kosten des Projekts inklusive deren Finanzierung decken.



Die Emittentin Africa GreenTec Asset GmbH verkauft die von ihr beschafften SolartainerTM und andere Investitionsgüter an ihre Tochtergesellschaft in Mali. Daraus resultiert ein Umsatz von ca. 2,6 Mio. Euro im Jahr 2018. In Abhängigkeit von den zufließenden Mitteln aus der Anleihe wird für 2019 ein Umsatz in Höhe von ca. 2,5 bis 4,5 Mio. Euro erwartet. Das hochgerechnete Ergebnis vor Steuern (EBT) beläuft sich für das Jahr 2019 auf ca. 50.000 Euro. Für die Folgejahre werden kumuliert positive Jahresüberschüsse erwartet. Es ist geplant, in den nächsten Jahren die Gewinne zu thesaurieren, so dass beispielsweise im Jahr 2026 eine Eigenkapitalquote von ca. 18% erreicht werden kann, bei gleichzeitig schrittweiser Rückführung der Anleihen-Mittel von geplant 10 Mio. Euro (2019) auf dann 1,8 Mio. Euro im Jahr 2026. Das politische Länderrisiko wurde weitgehend abgesichert. Ein Wechselkursrisiko besteht aktuell nicht, da die malische Landeswährung an den Euro gekoppelt ist.



6,50%-Africa GreenTec-Annuitäten-Anleihe mit Laufzeit bis 2027 Die im Dezember 2017 emittierte nicht nachrangige teilbesicherte Anleihe der Africa GreenTec Asset GmbH ist mit einem Zinskupon von 6,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 01.12.2027. Im Rahmen der Emission werden bis zu 10 Mio. Euro platziert. Die Anleihe wird als Annuitäten-Anleihe ab dem 3. Begebungsjahr in jährlichen Raten zurückgezahlt. Pro 100.000 Euro Nennbetrag der Anleihe werden ab dem 01.12.2020 jährlich 16.424,00 Euro ausgezahlt, wobei der Zinsanteil bei der Auszahlung am 01.12.2020 wie in den ersten beiden Jahren 6.500 Euro beträgt und in den nachfolgenden Jahren kontinuierlich entsprechend der erfolgten Tilgungen sinkt. Zum 01.12.2027 wird die letzte Rate gezahlt und die Anleihe vollständig getilgt.



Die Anleihe ist teilbesichert durch Sicherungsabtretungen von Ansprüchen gegenüber der Tochtergesellschaft im Zusammenhang mit der Auslieferung der mobilen SolartainerTM. Die Emittentin hat sich u.a. zu einer Ausschüttungssperre verpflichtet. Die Anleihe ist zudem mit einer Negativverpflichtung ausgestattet. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Mindestordervolumen von 100.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt und Düsseldorf gehandelt.



Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick Die Africa GreenTec Asset GmbH bietet als nachhaltiges Investment, das durch die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen u.a. zur Fluchtursachenbekämpfung und zum Klimaschutz beiträgt, und durch die ergänzende deutsche staatliche Förderung des im Zusammenhang mit der Aufstellung von SolartainernTM erforderlichen Netzausbaus eine attraktive Renditechance. Aufgrund der Planzahlen bis 2026/2027 kann von einem stabilen langfristigen Geschäftsmodell ausgegangen werden. Die Anleihe wird in den kommenden Jahren sukzessive getilgt. In Verbindung mit der Rendite von 6,50% p.a. (auf Kursbasis von 100,00% am 02.07.2019) wird die 6,50%-Africa GreenTec Asset GmbH-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.



