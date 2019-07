Das Analysehaus Warburg Research hat Bauer AG aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 24,30 auf 25,90 Euro angehoben. Der Aktienkurs des Maschinenbauers habe sich seit Jahresbeginn verdoppelt und so die letztjährigen Sorgen über instabile Gewinne und finanzielle Probleme beiseite gefegt, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch nun spiegele er die derzeitige Geschäftsdynamik angemessen wider./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-07-03/11:45

ISIN: DE0005168108