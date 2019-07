Heimlich, still und leise hat die stark gebeutelte Deutsche Bank vergangenen Montag eine eigene Digitalbank mit dem Namen Fyrst gestartet. Fyrst richtet sich vor allem an Gründer, Freiberufler und Selbstständige. Schon seit geraumer Zeit sehen etablierte Geldhäuser wie die Deutsche Bank wachsende Konkurrenz durch junge Fintechs. Der Start der Digitalbank kann daher als Gegenangriff gewertet werden. Was bedeutet dies für die Aktie?Fyrst gehört zum Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank. ...

