Nordex-Aktie: Winkt jetzt der nächste Kursverdoppler?

Zuletzt stellten sich Marktteilnehmer die Frage, was die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) aufhält. Schließlich kann der Hamburger Windturbinenhersteller seit geraumer Zeit mit einer deutlich verbesserten Auftragslage aufwarten. Am Mittwoch gelang dem TecDAX- und SDAX-Papier nun der erhoffte Durchbruch.

Die Nordex Group schließt an die starke Auftragsentwicklung der vergangenen Quartale an und verzeichnet auch im zweiten Quartal 2019 eine hohe Nachfrage nach ihren Windenergieanlagen. Kunden bestellten im zweiten Quartal dieses Jahres Turbinen mit einer Gesamtleistung von 2.003,3 Megawatt (MW) (Q2 2018: 1.089,8 MW) für Windparkprojekte in insgesamt 12 Ländern, hieß es von Unternehmensseite.

