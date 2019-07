Mainz (ots) -



Helene Fischer lädt ein zu einem exklusiven Konzert im Zweiten: Am Samstag, 24. August 2019, zeigt das ZDF ab 20.15 Uhr Highlights ihrer Stadion-Tournee "Helene Fischer - Spürst du das?" aus dem Hamburger Volksparkstadion. Regie bei diesem besonderen Konzertfilm führte der mehrfach grammynominierte Regisseur Paul Dugdale.



Helene Fischer hat sich rar gemacht in den vergangenen Monaten, sich eine Auszeit gegönnt. Das ZDF verkürzt die lange Wartezeit für alle Helene-Fischer-Fans und zeigt die Bühnenshow erstmals im TV.



"Die 12 schönsten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren im letzten Sommer unser Zuhause. Wir haben gerockt, getanzt, gesungen und die Abende zu unserem Sommerevent gemacht. Ich durfte gemeinsam mit und durch euch Freude, Tränen, Emotionen und pure Glücksgefühle teilen und so ganz nebenbei mit Euch die fetteste Party feiern. Jetzt können wir das alles noch einmal gemeinsam spüren. Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty - viva la vida!", sagt Helene Fischer.



Die Zuschauer dürfen sich auf eine Sommerparty freuen, bei der Helene Fischer unter anderen mit Shootingstar Ben Zucker gemeinsam auf der Bühne steht.



