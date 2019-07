Die Aktie des deutschen 3D-Druck-Spezialisten SLM Solutions Group (WKN: A11133) wurde im Laufe des Jahres 2018 völlig ausverkauft. Notierte der Titel noch zu Jahresbeginn 2018 unweit der runden 50,00 Euro Marke, mussten Anleger zum Jahresende 2018 nur noch 9,00 Euro für eine Aktie auf den Tisch legen. Daraufhin schrieb ich Ende Januar diesen Jahres den folgenden Artikel, in dem ich eine bevorstehende Trendwende ankündigte.

Doch damit war ich rückblickend immer noch etwas (zu) früh dran. Denn letztlich fiel die Aktie noch auf ein Allzeittief knapp unterhalb von 6,00 Euro Ende März. Dann jedoch wurde, mit Wirkung zum 1. Mai 2019, mit Meddah Hadjar ein neuer CEO bestellt - und seitdem geht es wirklich aufwärts. So scheint es dem neuen Vorstandschef innerhalb kürzester Zeit gelungen zu sein die Gesellschaft endlich wieder auf Vordermann zu bringen.

Notwendig scheint dazu nur eine kleine Kapitalerhöhung sowie der Abgang von Vertriebsvorstand Dr. Axel Schulz gewesen zu sein. Die Kapitalerhöhung (um nur 10%) erfolgte dabei unter Ausschluss des Bezugsrechts, was dem Großaktionär Elliott Management die Möglichkeit bot seinen Anteil an der Gesellschaft nochmals zu erhöhen. Was zeigt, dass der Hedgefonds von Milliardär Paul E. Singer offensichtlich noch an einen Erfolg des Unternehmens glaubt.

Turn-Around trotz anhaltender Automobilkrise?

Generell muss man konstatieren, dass der totale Ausverkauf des Titels sicherlich auch mit der Schwäche des Gesamtmarktes Ende 2018 sowie der noch immer anhaltenden Krise der Autobauer zu tun hatte ...

