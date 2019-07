Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dic Asset nach dem Zukauf der Immobiliengesellschaft GEG von 10,75 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er begrüße diesen Schritt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, denn damit steigere Dic Asset das verwaltete Immobilienvermögen. Außerdem dürfte Dic Asset damit die Kundenbasis vergrößern und an Expertise für große Transaktionen gewinnen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

