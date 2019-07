Von Emese Bartha

FRANKFURT--Bei der Auktion neuer fünfjähriger Bundesobligationen am Mittwoch rutschte die Rendite so tief in negatives Terrain wie nie zuvor. Die Durchschnittsrendite lag bei -0,66 Prozent. Die Nachfrage war gleichwohl mit einer Zeichnungsquote von 1,5 vergleichsweise gut. Zugeteilt wurde ein Volumen von 3,167 Milliarden Euro. Inklusive der Marktpflegequote von 833 Millionen Euro betrug das Gesamtvolumen der Auktion wie geplant 4 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion:

=== Emission 0,0-prozentige Bundesobligation mit Fälligkeit 18. Oktober 2024 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,779 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,167 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 Durchschnittsrend. -0,66% ===

