Wolfgang (Eder) hat heute das Zepter bei der Voestalpine AG offiziell an seinen Nachfolger Herbert (Eibensteiner) übergeben und geht jetzt in die verdiente Sommerpause. Wie du vielleicht weißt, hat der begnadete Segler ein Grundstück am Attersee. Ich kann mir vorstellen, dass er den einen oder anderen Tag am Boot einlegt. In dem Video unten verabschiedet sich Wolfgang von der Spitze des Stahlkonzerns, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...