Die Partnerfondsreihe von DWS und DJE erhält Zuwachs: Ab sofort ist auch ein nachhaltiger Mischfonds erhältlich. Die DWS übernimmt die Kapitalverwaltung, das Team um Dr. Jens Erhardt das Fondsmanagement.Nachhaltigkeit spielt für einen immer größer werdenden Anlegerkreis eine Rolle - kein Wunder also, dass sich nach und nach auch die großen Fondsgesellschaften an diesem Trend beteiligen. So auch die unabhängige Vermögensverwaltung DJE um Unternehmensgründer Dr. Jens Erhardt.

Den vollständigen Artikel lesen ...