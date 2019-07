Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach dem Kauf der niederländischen Pop Vriend Seeds (PVS) von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Damit habe der Saatgutspezialist aus Kleinwanzleben den Sprung auf den margenstarken Wachstumsmarkt für Gemüsesaatgut geschafft, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Deal sei klein, aber fein. PVS sei Weltspitze bei Spinatsaatgut, aber auch bei Bohnen, Mangold, Mohrrüben und Roter Beete gut aufgestellt. Die Übernahme harmoniere mit dem Trend zu gesünderer, gemüsebetonterer Ernährung, was von den Investoren goutiert werden dürfte./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 11:01 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 11:10 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-07-03/13:06

ISIN: DE0007074007