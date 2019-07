Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die deutsche zehnjährige Rendite an beiden bisherigen Handelstagen im Juli neue Rekordnegativrenditen von unter -0,36% markierten, war das Umfeld im SSA-Segment am Primärmarkt durchaus betriebsam, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei Nord LB.Das Quartalsende habe dabei eindeutig die vielerorts einsetzenden Sommerferien überlagert. So habe letzte Woche nur die EU mit ihrem ersten Bond in 2019 aufwarten können. EUR 250 Mio. würden zwar eher wie ein Tap wirken, jedoch sei die eigenständige Subbenchmark mit einer 12/2035er Laufzeit zu ms -6 BP gekommen. Deutlich mehr Musik sei in das Segment der Green Bonds gekommen: Während SNCF Réseau EUR 1,5 Mrd. für einen 17-jährigen Green Bond (ISIN XS2022425024/ WKN A2R4MT) habe printen können, seien es EUR 500 Mio. seitens der Korea Development Bank mit fünfjähriger Laufzeit (ISIN XS2022179159) gewesen. ...

