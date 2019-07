Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit lediglich zwei Emissionen, welche durch die Helaba und die AXA am Primärmarkt platziert wurden, deutete sich einmal mehr der Beginn der Sommerpause am Markt an, so Matthias Melms, CIIA, CCrA und Henning Walten, CIIA bei Nord LB.Bereits vergangene Woche sei mit der Mediobanca wenig Aktivität bei Neuemissionen zu verzeichnen gewesen. Den Startpunkt der Emissionstätigkeit in den vergangenen fünf Handelstagen habe die Helaba bereits am Mittwoch (26. Juni) mit einem Hypothekenpfandbrief (ISIN XS2022037795/ WKN HLB2PY) im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren markiert. Gepreist worden sei der Bond nach einer anfänglichen Guidance von ms flat area bei ms -2 BP, was gleichbedeutend mit einer negativen Emissionsrendite gewesen sei. Trotz dieser Rendite habe das Orderbuch auf über EUR 1,1 Mrd. anwachsen können, was wiederum einer Bid-toCover Ratio von 1,5 entspreche. Das Volumen sei dabei, wie bei deutschen Emissionen üblich, verstärkt dem heimischen Markt (zzgl. Österreich) (59,6%) zugeteilt worden. Darüber hinaus hätten auch Investoren aus den Nordics (16,1%) und den Benelux-Staaten (11,5%) nennenswerte Anteile erworben. ...

