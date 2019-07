Die Wall Street dürfte am Mittwoch gut behauptet starten, das suggeriert der Aktienterminmarkt. Mit Blick auf den Unabhängigkeitstag am Donnerstag ist mit einem eher zurückhaltenden Geschäftsverlauf zu rechnen, auch weil der Handel am Mittwoch verkürzt ist und viele Marktteilnehmer erst am Montag an den Markt zurückkehren dürften.

US-Präsident Donald Trump hat mit den Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller seine Kandidaten für zwei freie Positionen bei der US-Notenbank Federal Reserve vorgestellt, nachdem er die Währungshüter zuvor monatelang zur Senkung der Zinsen angehalten hat. Shelton ist derzeit für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und Waller als Research-Direktor bei der Federal Reserve Bank of St. Louis tätig.

Auf Interesse bei Anlegern dürfte auch die Nominierung von Christine Lagarde für den Präsidentenposten bei der Europäischen Zentralbank sorgen. Nach Ansicht von Morgan Stanley-Ökonom Daniele Antonucci rechnen Marktteilnehmer Lagarde aller Wahrscheinlichkeit nach dem taubenhaften Lager zu. Im europäischen Handel sorgte die Nominierung für ein Abrutschen der Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf ein Rekordtief. Am Aktienmarkt wird die Nominierung der vermeintlichen "Taube" Lagarde durchaus positiv gesehen.

Konjunkturseitig stehen eine Flut an Veröffentlichungen an, unter anderem ADP-Arbeitsmarktdaten, der Mai-Auftragseingang im Industriesektor, der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe sowie die Handelsbilanz. Letztere dürfte US-Präsident Donald Trump als Argumentationshilfe für seinen Protektionismus dienen, sollte das Defizit gewachsen sein.

Unter den Einzelwerten legen Symantec vorbörslich um rund 18,6 Prozent zu. Der Chiphersteller Broadcom will Medienberichten zufolge die Cybersicherheitsgruppe übernehmen. Vorbörslich wird die Broadcom-Aktie noch nicht gehandelt. Tesla reagieren auf die vorgelegten Zweitquartalszahlen des Herstellers von Elektroautos mit einem Anstieg um 7,7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2019 06:49 ET (10:49 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.