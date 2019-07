Der Windturbinenbauer Nordex hat im zweiten Quartal seinen Auftragseingang fast verdoppelt. Dabei beschleunigte sich die Auftragsentwicklung im Vergleich zum Jahresauftakt. Wachstumstreiber war das Geschäft in den USA. Anleger an der Börse griffen daraufhin bei den Nordex-Aktien zu: Sie legten bis zur Mittagszeit um fast 10 Prozent zu und führten damit die Gewinnerliste im SDax mit Abstand an.

Der Auftragseingang sei mit gut zwei Gigawatt in den Monaten April bis Juni nahezu doppelt so hoch ausgefallen wie ein Jahr zuvor, teilte Nordex am Mittwoch mit. Zu verdanken hat der Windturbinenbauer dies vor allem der Nachfrage aus den USA. Die Vereinigten Staaten brachten mit gut 1,1 Gigawatt mehr als die Hälfte der Bestellungen und standen damit an der Spitze der Einzelmärkte. Die vor Kurzem auf den Markt gebrachte neue Turbinengeneration Delta4000 konnte im Berichtszeitraum einen Anteil von rund 34 Prozent aller Bestellungen auf sich vereinen.

Die Auftragsentwicklung hat sich damit beschleunigt. Im ersten Halbjahr erreichte das Unternehmen, das wie viele Konkurrenten mit starkem Wettbewerb und anhaltendem Preisdruck kämpft, ein Neugeschäft von gut drei Gigawatt, verglichen mit knapp 2,1 Gigawatt im Vorjahr. Nordamerika und Europa hatten daran einen Anteil von jeweils 37 Prozent, gefolgt von Lateinamerika mit 21 Prozent. Seinen kompletten Halbjahresbericht will Nordex am 14. August veröffentlichen.

Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs bezeichnete den Auftragseingang als besonders stark. Positiv wertete er die Entwicklung des Wachstumsmarkts USA sowie die hohe Nachfrage nach der neuen Turbinenbaureihe. Ein Aktienhändler merkte zudem an, dass nach einem eher schwachen ersten Quartal am Markt nun "Erleichterung" herrsche mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele./nas/stw/fba

ISIN DE000A0D6554

AXC0138 2019-07-03/13:20