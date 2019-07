Mainfirst hat Henkel nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe zwar ermutigende Einblicke in wichtige Trends für das Klebstoffgeschäft gegeben und die Jahresziele bestätigt, aber nichts zu den kurzfristigen Aussichten sowie zu den anderen Bereichen gesagt, schrieb Analyst Alain-Sebastian Oberhuber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht weiter das Risiko eines schwachen zweiten Quartals und eines anhaltenden Gegenwinds in der zweiten Jahreshälfte./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-07-03/13:20

ISIN: DE0006048432