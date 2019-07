Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei einem jüngst in der Presse kolportierten Zusammenschluss des Handelsgeschäfts Material Services mit Klöckner & Co würde sich kartellrechtliche Fragen stellen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich würde der Experte einen solchen Deal aber begrüßen. Das niedrigere Kursziel resultiere derweil aus einem eingetrübten Marktumfeld, besonders aufgrund sinkender Stahlpreise bei steigenden Eisenerzpreisen./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 09:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-07-03/13:24

ISIN: DE0007500001