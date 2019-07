Das Val d'Or Goldcamp in Quebec erlebt gerade eine Übernahmewelle. Nach Agnico Eagle sichert sich nun auch Osisko dort wichtige Goldprojekte. Cartier Resources könnte der nächste Kandidat sein, deren Aktie markierte jedenfalls gerade ein Jahreshoch!

Osisko schlägt wieder zu

Das Val d'Or Goldcamp in der kanadischen Provinz Quebec erlebt gerade jede Menge Mergers & Akquisitions. So hatte in der vorigen Woche erst Agnico Eagle für Alexandria Minerals geboten und will sich so die mehr als 14.000 Hektar große Cadillac-Larder Lake Break-Liegenschaft sichern. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Denn nun gab die australische Chalice Gold Mines bekannt, dass man seine 100 Prozent-Tochter CGMQ an Chantrell Ventures verkauft. In CGMQ steckt das Quebec-Geschäft der Aussies mit den Projekten East Cadillac und Kinebik Gold. Im Gegenzug erhält man Aktien und Royalties. Der Käufer wiederum ist kein Unbekannter. Chantrell ist die Ausgründung aus Osisko Mining und soll bald in O3 Mining umbenannt werden. Man rechnet wohl damit, dass Osisko mit seinem weit fortgeschrittenen Windfall-Projekt bald übernommen wird. So hat man im Vorfeld die anderen Gold-Projekte in der Region schon einmal in Chantrell/O3 ausgegliedert.

Chimo ...

