Übernahmespekulationen treiben derzeit die Kurse im Wasserstoffsektor. Davon profitiert Nel, aber auch die Konkurrenz. Bei Privatanlegern erfreut sich der Sektor weiterhin großer Beliebtheit. Blicken wir auf die Investitionsmöglichkeiten.Wie werden wir uns in 15-20 Jahren fortbewegen? Diese Frage treibt in diesen Tagen nicht nur die Politik in Berlin oder Brüssel um. Seit einiger Zeit tobt ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...