++ Europäische Aktien legen trotz Rückgängen in Asien zu ++ DE30 wieder nahe der 12.600 Punkte-Marke ++ Strafe gegen Bayer wegen Unkrautvernichter "Roundup" könnte reduziert werden ++Der S&P 500 (US500) schloss gestern auf einem historischen Höchststand, die chinesischen Indizes konnten sich jedoch am Mittwoch von diesem Optimismus nicht mitreißen lassen. Die europäischen Aktien schienen wiederum immun gegenüber den breiten in Asien zu beobachtenden Kursrückgängen zu sein. Alle Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa werden höher gehandelt, wobei Aktien aus Italien und Belgien am meisten zulegen. Der DE30 notiert am Mittwoch wieder in der Nähe der 12.600 Punkte-Marke. Sollte die positive Stimmung anhalten, könnte sich eine Aufwärtsbewegung bis zur nächsten Widerstandszone um die 12.850 Punkte-Marke erstrecken. Der deutsche Leitindex reagierte in den letzten zwei Jahren mehrmals ...

