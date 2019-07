Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schloss gestern auf einem historischen Höchststand, die chinesischen Indizes konnten sich jedoch am Mittwoch von diesem Optimismus nicht mitreißen lassen, so die Experten von XTB. Die europäischen Aktien schienen wiederum immun gegenüber den breiten in Asien zu beobachtenden Kursrückgängen zu sein. ...

