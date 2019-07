Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die Prämien im Bereich Cyber-Versicherungen könnten bis 2025 ein Niveau von 20 Milliarden Dollar erreichen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Versicherer ergebe sich hier bei sorgfältigem Management ihrer Risiken ein äußerst attraktive Chance./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 04:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 04:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008430026