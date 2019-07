Ein Pressebericht über weitere Umbaukosten in Milliardenhöhe hat die ohnehin schwachen Papiere der Deutschen Bank am Mittwoch nicht zusätzlich belastet. Am Mittag lagen sie weiter gut ein halbes Prozent im Minus, nachdem sie zeitweise um 1,6 Prozent auf 6,643 Euro abgesackt waren. Vorherrschendes Thema war das neue Kursziel der Societe Generale, das mit 4 Euro nun das untere Ende der Expertenmeinungen ist.

Die "Financial Times" berichtete dann, dass der Konzernumbau die Frankfurter 5 Milliarden Euro kosten könnte. Die Bank wollte dazu nicht Stellung nehmen. Anleger dürfte die Größenordnung aber nicht überraschen. Erst am Montag hatte der Analyst Andrew Stimpson von der US-Investmentbank Bank of America (BofA) geschrieben, dass die Bank zur Umsetzung ihrer Pläne wohl rund 5 Milliarden Euro frisches Kapital benötigen könnet. Er hatte sein Kursziel auf 5 Euro gesenkt und seine negative "Underperform"-Einstufung bestätigt./ag/mis

