Der Markt hat sich zuletzt von positiven Signalen im Handelsstreit und Zinssenkungsfantasien antreiben lassen. Geht das so weiter?



Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank wirft im Interview mit Moderatorin Viola Grebe einen Blick auf die Notenbanken und ihre mögliche weitere Geldpolitik. Gerade in dieser Hinsicht wartet der Markt gespannt auf die US-Jobdaten am Freitag. Mehr dazu, was der Markt hier erwarten dürfte und was er daraus machen könnte, erklärt der Marktkenner im vollständigen Interview.