Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat GFT Technologies nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der auf die Finanzbranche spezialisierte Technologiekonzern sei auf einem guten Weg, vom starken Wachstum durch die Nachfrage nach IT-Spezialisten zu profitieren, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im ersten Halbjahr sollten die Gewinne noch durch Restrukturierungskosten belastet worden sein, doch in der zweiten Jahreshälfte winke eine bessere Profitabilität. Der Bewertungsabschlag zur Branche erscheine ungerechtfertigt./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 08:16 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 08:16 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-03/13:47

ISIN: DE0005800601