Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,5 Euro belassen. Analyst David Mulholland verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine Telefonkonferenz mit einem ehemaligen Manager des vor der Übernahme durch den Chiphersteller stehenden US-Konkurrenten Cypress. Das Gespräch habe sein Verständnis des Cypress-Geschäfts verbessert. Dank des Zukaufs verbessere sich Infineons Verhandlungsposition, da Mikrokontroller und das Thema Vernetzung elektronischer Bauteile für Geräte und Maschinen immer wichtiger würden./tav/la /tav Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 12:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-07-03/13:49

ISIN: DE0006231004