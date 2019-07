CRANSTON, Rhode Island, July 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak Corporation, Inc. ("Nelipak"), der führende Anbieter von maßgeschneiderten festen Verpackungen für die Medizingeräte- und Pharmabranche, gab heute bekannt, dass Kohlberg & Company, L.L.C. (Kohlberg), eine private Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in Mount Kisco, New York, das Unternehmen von Mason Wells akquiriert hat. Das Unternehmen wird künftig unter dem Namen Nelipak Healthcare Packaging agieren.



Das in Cranston, Rhode Island, ansässige Unternehmen Nelipak ist der führende Anbieter von maßgeschneiderten festen Verpackungen für das Gesundheitswesen, die für Medizintechnik der Klassen II und III genutzt werden, sowie Arzneimittelverpackungsprodukte. Das Unternehmen betreibt strategisch gelegene Reinraumanlagen, die die strengsten Verpackungsanforderungen der Kunden erfüllen. Nelipaks erfahrene hausinterne Teams für Design, Entwicklung, Prototypenanfertigung, Herstellung und Qualitätsprüfung arbeiten an medizinischen Trays und Blisterverpackungen, OP-Trays, Trays für die Arzneimittel-Handhabung, kundenspezifischen Siegelungsmaschinen und anderen Mehrwertdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter und unterhält sieben Fertigungsanlagen, davon fünf auf dem amerikanischen Kontinent - in Cranston, Rhode Island; Whitehall, Pennsylvania; Phoenix, Arizona; Humacao, Puerto Rico; San Jose, Costa Rica und zwei in Europa - in Venray, den Niederlanden und Galway, Irland.

"Wir haben in den letzten sechs Jahren bei Nelipak viel erreicht, und wir sind sehr dankbar für die Unterstützung durch Mason Wells. Unsere Zukunft mit Kohlberg ist äußerst vielversprechend", so Mike Kelly, President und CEO von Nelipak. "Kohlberg ist entschlossen in Nelipak zu investieren, um uns zu einer noch stärkeren Organisation mit zusätzlichen Ressourcen zu machen, von denen unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren werden. Mit weltweiten Standorten, einem erstklassigen Design-Team, modernden Reinraumanlagen, einer starken Vertriebsorganisation und einem erfahrenen Management-Team ist Nelipak gut aufgestellt, um die Wachstumschancen auf dem Markt zu nutzen."

"Nelipak hat sich erfolgreich zu einem führenden Weltkonzern im Bereich Verpackungen für den Gesundheitssektor und zu einer idealen Plattform für weitere Industriekonsolidierung entwickelt", kommentierte Seth H. Hollander, Partner bei Kohlberg. "Wir planen unter anderem Mike und sein Team und die Kundenbeziehungen des Unternehmens durch umfangreiche, globale Akquisitionen zu nutzen." Roger Prevot, Operating Partner bei Kohlberg, fügte hinzu: "Ein Unternehmen mit Nelipaks globaler Marktposition bedeutet eine einmalige Investitionsgelegenheit. Wir freuen uns darauf, Mike und sein Team bei der Umsetzung ihres Plans für organisches und durch Fusionen und Übernahmen getriebenes Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig ihren Kunden einen erstklassigen Service zu liefern."

Mit Niederlassungen in Cranston, Rhode Island; Phoenix, Arizona; Whitehall, Pennsylvania; Venray, Niederlande; Galway, Irland; Humacao, Puerto Rico und San Jose, Costa Rica entwirft, entwickelt und produziert Nelipak Healthcare Packaging maßgeschneiderte thermogeformte Verpackungsprodukte, die einen ausgezeichneten Schutz für medizinische Geräte und Arzneimittel bieten.

