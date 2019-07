Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die organischen Umsätze des Gase-Konzerns dürften sich im zweiten Quartal robust entwickelt und der Mix sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert haben, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für 2019 sieht der Experte gut unterstützt durch Rekordinvestitionen des Konzerns sowie Kosteneinsparungen und das sich verbessernde Umfeld für die Handels- und Gaszylinderpreise./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-03/13:53

ISIN: FR0000120073