Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Lösung für die Griechenland-Tochter des Elektronik-Einzelhändlers sei zu begrüßen, da deren Geschäfte nicht gut gelaufen seien, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der unsicheren Aussichten des Unternehmens bleibe er aber bei seiner Halteempfehlung./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-07-03/13:57

ISIN: DE0007257503