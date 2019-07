Eurofins Consumer Products Testing (CPT) gibt stolz den Erwerb von AQMbekannt. Durch den Erwerb steht ein relevantes, umfassendes Sortiment aus Produktinspektions- und Werksauditdienstleistungen in EMEA und Asien bereit, was einen signifikanten Beitrag zu Eurofins' andauernden Wachstumsplänen und der Expansion in neue Bereiche und angrenzende Märkte leistet.

"Durch diese Operation kann Eurofins die Position als weltweit führendes Unternehmen im TIC-Bereich stärken und bietet nun das breiteste Dienstleistungssortiment für die globale Lieferkette der Einzelhändler, Markenbesitzer und Hersteller über mehrere Kontinente und Verbraucherproduktbranchen an", so Stéphane Barrau, VP Eurofins Consumer Product Testing.

Benoit Aubet, AQM Managing Director, kommentiert: "Der Erwerb ermöglicht es sowohl Eurofins CPT als auch AQM, das Dienstleistungsangebot in den Verbraucherprodukttestbranchen zu erweitern. Dort stechen beide Unternehmen aufgrund ihrer Fachkenntnisse besonders hervor. AQM konzentrierte sich in der Vergangenheit auf die Unterstützung von Kunden beim Einsatz nachhaltiger Quellen unter Beibehaltung der Produktqualität und kann nun mithilfe von Eurofins CPT weiterhin hochwertige Inspektions- und Auditdienstleistungen mit einem breiteren Umfang in einem erweiterten geographischen Gebiet anbieten."

Das Unternehmen heißt nach der Übernahme "Eurofins AQM".

Über AQM

AQM wurde 2005 in Frankreich gegründet. 2007 erfolgte ein Umzug nach Schanghai und eine andauernde Expansion. AQM genießt besonders in den Bereichen Inspektion und Audits, Corporate Social Responsibility und Markenschutzeinen exzellenten Ruf, hauptsächlich in Asien (China, Kambodscha, Vietnam, Myanmar, Indien, Bangladesch, Pakistan), aber auch in EMEA (Europa, Türkei, Tunisien, Marokko und Äthiopien).

AQM besitzt eine Akkreditierung von ICS und amfori-BSCI und ist im Rahmen von sozialen und Umweltschutzprogrammen Partner einiger Marken von Weltklasse.

AQM beschäftigt 280 hochspezialisierte Angestellte und umfasst über 30 Sozial- und Umweltauditoren und 200 spezialisierte Inspektoren.

Über Eurofins

Eurofins Scientific ist eine internationale Laboratoriengruppe mit Hauptsitz in Luxemburg und bietet Prüf- und Unterstützungsdienstleistungen für die Pharmazie-, Lebensmittel-, Umwelt-, Agroscience- und Verbraucherproduktebranchen und weitere an.

Der Konzern zählt mit einem Netzwerk von über 800 Laboren in 47 Ländern zu den international führenden in der Bereitstellung von Prüfdienstleistungen. Durch Forschung und Entwicklung, Einlizensierungen und Übernahmen nutzt der Konzern die neuesten Entwicklungen in allen bedienten Branchen und hilft Unternehmen gleichzeitig bei der Lieferung sicherer und konformer Produkte durch verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffungspraktiken.

